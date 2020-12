Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii au lansat un atac informatic pentru a obține informații despre lanțul de aprovizionare cu vaccin anti-COVID-19 care a vizat mai multe organizații și companii dar și departamentul fiscal și vamal al Comisiei Europene, a declarat joi firma americana de tehnologie IBM, adaugând ca un stat…

- UE ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor dezvoltate de Moderna si Pfizer / BioNTech la mijlocul lunii decembrie, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summit unde cele 27 tari au discutat despre o coordonare a masurile de combatere a pandemiei.…

- ​​Cu sau fara lumini de sarbatori? Cât au cheltuit primariile pe beculețe ● Kurzarbeit va fi aplicat și dupa starea de alerta, dispare obligația pentru REVISAL ● RCA mai scump pentru șoferii profesioniști, dupa trei ani de liniște ● Google Pay, disponibil în România prin mai multe…

- Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, a anuntat, luni, ca a intrat in autoizolare, dupa ce a avut contacte cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza politico.eu, citat de Mediafax. „Sunt in autoizolare si lucrez de acasa”, a scris Frans Timmermans pe Twitter.„Voi…

- Rusia intentioneaza sa inregistreze pana pe 15 octombrie cel de-al doilea vaccin potential al sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19, a anuntat marti agentia de presa TASS, care citeaza agentia sanitara rusa Rospotrebnadzor.

- Hackerii chinezi au sustras informații despre cercetarile asupra unui vaccin spaniol impotriva COVID-19, conform relatarilor presei din Spania. In replica, oficialii chinezi au cerut „sa nu fie trase concluzii temerare, fara nicio proba”, informeaza Agerpres.

- Fondatorul Microsoft Bill Gates, foarte implicat in lupta impotriva pandemiei covid-19 prin intermediul Fundatiei Bill si Melinda Gates, are incredere in aparitia ”la inceputul anului viitor” a unui vaccin &ici