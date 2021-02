Un stat american vrea ca profesorii să combată "rasismul din matematică" Departamentul de Educație din statul american Oregon a încurajat recent profesorii sa se înscrie la un program de instruire care încurajeaza &"etnomatematica&" pentru a combate supremația alba, relateaza Fox News.



Un newsletter trimis luna trecuta de ODE promoveaza microcursul &"Calea catre Echitate în Matematica&" care vizeaza sa-i instruiasca pe profesorii de gimnaziu cu privire la folosirea unei truse de instrumente menit sa &"demanteleze rasismul din matematica&".



Unul din obiectele din trusa este o lista despre modurile în care &"cultura supremației… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

