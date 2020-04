Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Missouri a depus plangere marti impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a cauzat pagube economice și umane ”ireparabile” in lume, din cauza ca ar fi disimulat gravitatea pandemiei, noteaza AFP, citata de Agerpres.In plangerea civila despusa de procurorul statului Missouri, Eric Schmitt,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Omul de afaceri Dumitru Huidu da azi Primaria in judecata pentru ca nu i se permite sa inceapa lucrarile la parcarea supraetajata in zona Pietei Centrale. Fostul senator afirma ca va cere daune cominatorii de 500 de lei pentru fiecare zi in care nu-i...