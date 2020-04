Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Missouri a depus plangere marti impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a cauzat pagube economice și umane ”ireparabile” in lume, din cauza ca ar fi disimulat gravitatea pandemiei, noteaza AFP, citata de Agerpres.In plangerea civila despusa de procurorul statului Missouri, Eric Schmitt,…

