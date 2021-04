Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Arizona, Doug Doucey, a aprobat o lege care interzice avortul ca urmare a descoperirii unor anomalii genetice ale fatului ca sindromul Down sau fibroza chistica, cu exceptia situatiei in care este vorba de o afectiune considerata letala, informeaza Reuters, potrivit…

- Danemarca va inceta sa administreze vaccinul COVID-19 al AstraZeneca in totalitate, dupa apariția multor cheaguri de sange, relateaza Reuters . Decizia a fost luata „dupa raportarea unor cazuri grave de formare de cheaguri de sange la persoane care au fost vaccinate cu vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca“,…

- Prefectul Alin Stoica a lasat sa se ințeleaga ca, cel puțin in momentul de fața autoritațile exclud varianta carantinarii Bucureștiului. Oficialii merg pe implementarea de masuri care sa reduca cat mai mult deplasare oamenilor și intalnirile in grup. „Ar trebui sa asculte de lege, care spune ca resticționarea…

- Atleții britanici prezenți în aceasta vara la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea posibilitatea sa raporteze abuzul psihic sau psihologic prin intermediul unei linii telefonice special facute pentru aceștia. Anunțul a fost facut de președintele executiv al Comitetului Olimpic Național…

- Parlamentarii din Berlin au votat modificarea legii educatiei, astfel incat elevii pot opta sa repete anul scolar care a fost afectat de pandemie, informeaza digi24 . Potrivit The Guardian , elevii scolilor din Berlin vor putea alege daca vor sa repete anul scolar care a fost afectat de pandemie. Asta…

- Lantul hotelier german Allsun va impune o noua regula pentru siguranța clienților. Toți oamenii care vor sa se cazeze la unul dintre hoteluri vor trebui sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva coronavirusului, a anuntat proprietarul Alltours, potrivit Reuters, citata de News . Este prima companie…

- Legea bugetului trebuie sa ajunga la vot in Parlament și premierul Florin Cițu ia masuri pentru a asigura ca deficitul bugetar ramane sub sau foarte puțin peste pragul de 7%. Una dintre cele mai importante masuri propuse de prim-ministru ar ca in anul 2021 sa nu se mai acorde vouchere de vacanța pentru…