- Un site american de vanzare-cumparare de mașini second hand a obținut o noua finanțare, in valoare de 30 de milioane de dolari, pentru dezvoltare, dupa ce a fost nevoit sa concedieze din personal din cauza unor dificultați, scrie luni TechCrunch.

- LIFE IS HARD, frima clujeana listata la Bursa de Valori București – piața AeRo – va investi anul acesta 5 milioane lei in dezvoltarea OKEY.ro, platforma de management al afacerii dedicata start-up-urilor si IMM-urilor din Romania. Suma provine din finanțare europeana și va permite companiei dezvoltarea…

- Procestul prin care dezvoltatorii de aplicatii testeaza daca acesta sunt pregatite pentru update-uri poate fi unul costisitor si de lunga durata. Startup-ul Test.ai lucraza la un sistem bazat pe boti care sa verifice daca apliacatia poate suporta noi update-uri si a primit o investitie de 11 milioane…

- Amazon.com a anuntat joi achizitia unei mici farmacii online, PillPack, prin intermediul careia cel mai mare retailer din lume va intra in concurenta directa cu retelele de farmacii si cu distribuitorii de medicamente, transmite Reuters.

- Alphabet Inc., compania-mama a Google, investeste in retailerul online jd.com suma de 550 de milioane de dolari, intr-o miscare care va intari legaturile cu China si va ajuta ambele companii sa-ti puna amprenta mai puternic in zona de retail online, scrie The Wall Street Journal. Parteneriatul…

- Samsung a creat un fond de investitii de 150 de milioane de dolari, prin care vrea sa finanteze startup-uri din domeniul inteligentei artificiale (AI). Compania este interesata de firme aflate la inceput de drum pentru prime runde de investitii si finantari de tip seed.