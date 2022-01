Stiri pe aceeasi tema

- Un specialist vine cu o veste foarte buna pentru milioane de romani. Ce se intampla cu virusul chinez? Declarația cercetatorilor ofera speranțe oamenilor care s-au saturat deja de aceasta situație. Ce declarații a facut acesta? Vestea uriașa a unui specialist despre pandemie Managerul Spitalului de…

- Institutul National al Patrimoniului a deschis platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa unde pot fi incarcate cererile de finantare pentru cele 4 subprograme ale Apelului 1/2022, pana la data de 1 februarie 2022. O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte…

- Rata de colectare selectiva a deșeurilor in Romania este de patru ori mai mica decat media Uniunii Europene. Doar 11 la suta din totalul deșeurilor sunt reciclate. Dar deșeurile electronice, de exemplu, pot fi valoroase, daca sunt reciclate corespunzator.

- O platforma IT românesca, lansata în anul 2020, care ofera soluiții digitale bancilor și instituțiilor financiare nebancare, a obținut o finanțare de capital de risc de 8,5 milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Startup-ul american Lime, de transport urban cu trotinete electrice de închiriat, prezent și în România, a obținut o noua finanțare, de 523 de milioane de dolari, de la Uber și alți investitori, scrie, vineri, presa internațioala de business. Citește mai departe și comenteaza…

- Degradarea sistemului medical romanesc este vizibila cu ochiul liber, motiv pentru care mulți romani aleg sa se trateze in strainatate, sub observația medicilor care au o alta naționalitate. Trendul a devenit cu atat mai evident in perioada pandemiei,...

- Compania de comerț online eMag acorda o investiție de 1,5 milioane de euro unei platforme online românești prin care se vând telefoane second hand, care a fost fondata de trei tineri antreprenori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Medicul epidemiolog Octavian Jurma a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000 vor muri din cauza COVID 19. ”Chiar am sperat ca astazi sa vedem pentru prima data un “lower Monday”…