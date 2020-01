Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistii de la SCM „U“ Craiova vor disputa in acest weekend penultimul meci din sezonul regulat din Liga Nationala de Baschet Masculin. Oltenii se vor deplasa la Cluj, pentru duelul cu CS Universitatea, liderul momentului in Romania. Partida va avea loc sambata, de la ora 19.00, si va conta pentru…

- Promenada Mall ofera livrare gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, pentru clientii care vor sa trimita cadouri de Craciun. Transportul gratuit se aplica cumparaturilor de peste 500 lei, respectiv 1.000 lei, pentru care vizitatorii pot primi si vouchere. Totodata,cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- Comenzile online de preparate traditionale românesti au crescut cu 120% în ultimul an, potrivit unei platformei de comenzi online, care arata ca, din totalul comenzilor zilnice înregistrate pe site, circa 40% contin preparate din bucataria româneasca, iar valoarea medie a…

- Un startup românesc vrea sa ajute șoferii care nu își folosesc mașina zi de zi sa o închirieze altor persoane. Startup-ul Perpetoo susține ca este primul serviciu românesc de car sharing de la persoana la persoana, dezvoltat cu investiții totale de aproximativ 450.000 euro. Serviciul…

- Primul serviciu romanesc de inchiriere de masini direct de la proprietar catre client - perpetoo.com, a fost lansat oficial marti, acesta fiind disponibil in prezent in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara si urmeaza sa fie disponibil in viitor in Brasov, Constanta, Sibiu si Oradea. Site-ul…

- Cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2019, ajuns la ediția cu numarul noua, a inceput la eMAG in aceasta dimineața la ora 7:25. Interesul pentru eveniment este in creștere și in prima jumatate de ora de la start eMAG a inregistrat comenzi de peste 115 milioane lei. Sunt disponibile…

- La start se vor alinia clubul organizator, CSM Arad, alaturi de alte cluburi invitate, din tara (Arad, Resita, Timisoara, Oradea, Alba Iulia, Baia Mare, Hunedoara, Sibiu, Targu Mures) si din Ungaria (Bekescsaba, Csongrad, Gyula, Mako, Siklos, Szeged, Szentes). Se vor intocmi clasamente individuale,…

- Preturile la cazare in hotelurile si pensiunile din Romania au crescut cu 9% in acest an, fata de 2018, si cu 55% fata de anul 2017, ca urmare a utilizarii voucherelor de vacanta, potrivit unui comunicat al portalului de rezervari Travelminit.ro, remis, marti. "Tichetele de vacanta au influentat pretul…