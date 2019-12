Un start-up romanesc vrea sa dezvolte o retea de statii 100% electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza rezultatelor tesDezastru in sistemul de educatie romanesc. Ministrul Educației, dupa rezultatele testelor PISA: „Simpla lectura a textului nu este suficienta. Asta este de fapt problema. Analiza rezultatelor testelor PISA arata dezastru in sistemul de educatie romanesc. Datele arata ca unul…

- OMV Petrom așteapta ca noul Guvern sa modifice legislația, pentru a demara proiectul gigant din Marea Neagra, in care injecteaza miliarde de dolari OMV Petrom a anuntat ca este pregatita sa accelereze o injectie de miliarde de dolari intr-un proiect energetic gigant din Marea Neagra, odata ce noul Guvern…

- Am ales Romania pentru ca este un fel de Sillicon Valley in Europa Centrala si de Est, cu un sector IT&C care reprezinta aproape 6- din PIB-ul tarii si pentru ca avem spectru radio dublu decat rivalii din piata ceea ce ne permite lansarea acestor servicii, a spus oficialul grupului francez. Serviciile…

- România este prima țara în care grupul francez Orange lanseaza o rețea 5G și servicii comerciale, a anunțat marți Ramon Fernandez, Delegate CEO Finance, Performance and Europe la nivelul Grupului Orange. Am ales România pentru ca este un fel de Sillicon Valley în Europa Centrala…

- Start-up-ul ceh GLAMI a inregistrat o crestere de 8 ori a veniturilor in ultimii 4 ani, devenind cel mai mare motor de cautare online de moda din Europa. GLAMI ocupa locul 20 in topul companiilor europene premiate anul acesta in cadrul ceremoniei Deloitte's Technology Fast 50.GLAMI a fost…

- Impactul bugetar al pensiilor, conform Guvernului, se va duce din 2-3% din PIB, în 5% în 2021 și 7% în 2022, susține Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra."Guvernul spune ca impatul va fi anulat de cresterea veniturilor…

- Studentii si tinerii isi pot face prieteni mai usor prin intermediul noii retele de socializare Jumppi, un produs 100- "Made in Romania", disponibil gratuit pe sistemele de operare iOS si Android, dupa o investitie ce s-a ridicat la 15.000 de euro. Conform datelor dezvoltatorilor platformei, in versiunea…

- Enel X a devenit acționar cu o participație de 12,5% la Hubject, un joint venture in domeniul mobilitații electrice care include jucatori de top din tehnologie, industria auto și cea a utilitaților. Hubject a dezvoltat o platforma interoperabila care permite șoferilor de vehicule electrice sa iși incarce…