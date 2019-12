Un start-up românesc va construi o rețea de încărcare ultra-rapidă a mașinilor electrice Un start-up romanesc va construi o rețea de incarcare ultra-rapida a mașinilor electrice Start-up-ul romanesc Watto a selectat conceptul castigator pentru viitoarea retea de incarcare ultra-rapida a masinilor electrice ce ar urma sa fie construita in cursul anului viitor, potrivit unui comunicat de presa al companiei. La concursul desfăşurat în luna octombrie au participat şase specialişti, arhitecţi renumiţi şi experţi în design şi proiectare, iar în final câştigător a fost desemnat proiectul prezentat de către… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

