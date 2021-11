Stiri pe aceeasi tema

- Startup-urile europene de tehnologie, aflate în stadiu incipient de dezvoltare, vor putea obține noi finanțari de capital de risc, printr-un fond de investiții în valoare totala de 600 de milioane de dolari, lansat miercuri de Balderton Capital, un investitor în companii ca Revolut,…

- ​Miliardarul suedez Daniel Ek, fondator și CEO al aplicației Spotify, investește 100 de milioane de euro în Helsing, o companie europeana de securitate ce folosește inteligența artificiala și care, cu noua finanțare obținuta ajunge la investiții de 102,5 milioane de euro.Citește mai departe…

- Studiu Colliers Valoarea totala a investițiilor imobiliare a depașit 540 de milioane de euro in Romania in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzacționata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, potrivit consultanților Colliers Romania. Piața de investiții a scazut…

- Startup-ul francez de mobile gaming Homa Games a stâns o runda de finanțare (serie A) de 50 de milioane de dolari. Tehnologia startup-ului permite dezvoltatorilor de jocuri mobile sa testeze și sa optimizeze valori, precum retenția utilizatorilor sau timpul petrecut în sesiune.Citește…

- Impozitul francez pe serviciile digitale, supranumit „impozitul Gafa”, ar trebui sa aduca aproximativ 518 milioane de euro in 2022, conform proiectului de buget prezentat de guvern. De pe urma acestei taxe, statul francez a incasat deja 277 de milioane de euro in 2019, 375 de milioane in 2020 și erau…

- ​​Startup-ul Tile, de cautare a obiectelor pierdute, cu sediul la San Mateo, California, a obținut o finanțare de 40 de milioane de dolari de la Capital IP, pentru a investi în tehnologii mai eficiente de gasire a lucrurilor.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- ​​Startup-ul fintech Aurelia, o platforma de automatizare financiara fondata de românul Sebastian Trif, a obținut o investiție de 3 milioane de dolari printr-o runda de finanțare condusa de Blossom Capital, o firma de capital de risc care investește în întreprinderi, internet și startup-uri.Citește…

- ​Point Pickup Technologies, o companie americana de curierat B2B, fondata de antreprenorul de origine româna Radu Florescu și americanul Tom Fiorita, a cumparat platforma de e-commerce GrocerKey pentru 42 milioane de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.