- O piața transfrontaliera cu hala moderna a fost inaugurata la Slobozia Mare, Cahul. Piața este una dintre cele mai mari din sudul Republicii Moldova și singura care va fi deschisa șapte zile din șapte, transmite Noi.md cu referire la diez.md. Locuitorii din regiune, dar și de dincolo de Prut, din Romania,…

- Un numar de 18 start-up-uri de tehnologie din Romania au fost selectate pentru Programul Spotlight 2021, organizat de How To Web, una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, au anuntat organizatorii intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca peste doar cateva saptamani ar putea fi livrata Romaniei prima tranșa de bani din PNRR, banii provenind din imprumuturile facute de Comisie din piața de capital. „Pasul urmator este aprobarea din partea Consiliului. Asta va dura…

- Efectele pandemiei și a contractarii industriei și economiei, anul trecut, se regasesc astazi in prețurile la anumite produse. Mulți romani și-au pus, inevitabil, intrebarea de unde aceste scumpiri, unele chiar de 300%. Raspunsul este unul pe cat de simplu, pe-atat de complex, iar acesta este doar inceputul,…

- Producatorul chinez de tehnologie Xiaomi a deschis in Bucuresti al doilea magazin din Romania, in mall-ul Sun Plaza, si are in plan sa se extinda la nivel national. Noul concept store este deschis in colaborare cu distribuitorul autorizat DPhone, informeaza News.ro. ”Potrivit cercetarilor,…

- Cand te gandești la achiziționarea unei mașini second hand la comanda incearca sa treci de ideile preconcepute conform carora o mașina rulata nu poate atinge performanțe deosebite. Piața mașinilor second hand a evoluat simțitor in ultimii ani, astfel astazi poți achiziționa adevarați bolizi de lux la…

- Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de ordonanța pentru reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului. UPDATE. Ordonanța de urgența prin care se interzice oficial punerea pe piața a unor produse din platic de unica folosința a fost adoptata miercuri de guvern, fiind transpusa astfel,…

- Normele aprobate astazi fac posibila, pentru prima data in Romania, aplicarea unor prevederi introduse in legislatia nationala in 2006 si intrate in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a aprobat astazi, 13 august a.c., normele metodologice pentru…