Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care nu pot sta departe de jocul de sah atunci cand calatoresc cu avionul sau autocarul, un designer a inventat Credit Card Chess Set. Acesta are dimensiunile unui card bancar si poate fi printat 3D. Dispozitivul este creatia lui Kiriakos Christodoulou si costa intre 10,79 si 12,77 euro,…

- Platforma de management educational Adservio a fost implementata in 18 scoli din Alba Iulia, iar peste 700 de profesori, 10.000 de elevi si 20.000 de parinti folosesc portalul in momentul de fata, a declarat pentru MEDIAFAX directorul general al companiei dezvoltatoare, Alexandru Holcicov.

- Deși studiaza la Suffolk University, in orașul american Boston, Alexandru, fiul lui Marian Vanghelie, a stat, in ultima vreme, mai mult pe acasa, in Romania. (VEZI ȘI: Fiul lui MARIAN VANGHELIE si fiica lui ADRIAN ENACHE, tandreturi in miez de noapte!) Și daca tot petrece un timp pe plaiurile mioritice,…

- Vineri 23 martie 2018, ora 16, in Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Matematica organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi, editia a 2-a a MathGala - Festivitate de premiere…

- Trupa Massive Attack și-a șters pagina de Facebook. Facebook este implicata, zilele acestea, intr-un imens scandal, dupa un raport al New York Times, care dezvaluie cum Cambridge Analytica – o firma de date politice angajata de campania electorala a lui Donald Trump in 2016 – a colectat informații private…

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.Citeste…

- Invatamantul nu poate evolua fara digitalizare, iar scoala romaneasca trebuie sa tina pasul cu tehnologia. Unele scoli o fac deja, datorita lui Alexandru Holicov, un tanar care, in 2009, introducea primul catalog digital intr-o scoala din Iasi. De atunci, aplicatia sa creste si isi gaseste locul in…