Un start-up digital de ingrijire a varstnicilor la domiciliu primeste 6.6 milioane euro finantare pentru a-si mari oferta in Romania.

- CEC Bank a acordat o finanțare de 15 milioane euro pentru AAylex One, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de produse alimentare din Romania. Potrivit unui comunicat de presa, PCF Investment Banking a actionat in calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE in structurarea, negocierea…

- CEC Bank acorda o finantare de 15 milioane de euro catre AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de produse alimentare din Romania, producatorul brandului Cocorico, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana a aprobat, astazi, 8 august, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de 149 milioane euro pusa la dispoziție prin intermediul „MRR” pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile. Citește și: Pitești: fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor Scopul…

- Analiza REI – Record istoric. Urmeaza trei luni de foc in finanțari nerambursabile: peste 2,5 mld. EUR au la dispoziție companiile pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare, reciclare sau energie regenerabila Romania traverseaza cea mai aglomerata perioada in finanțari nerambursabile…

- Lipsa lichiditatilor poate afecta semnificativ evolutia, stabilitatea si bunul mers al oricarui business tanar. Din pacate insa, astfel de probleme de natura financiara sunt cele mai frecvente in randul afacerilor mici aflate la inceput de drum si sunt cauzate in special de facturile de incasat cu plata…

- Finanțare de 12 milioane de euro pentru creșterea rezilienței educației naționale și dezvoltarea unitaților de invațamant In premiera naționala, in Romania vor fi finanțate programe-pilot care sunt propuse direct

- Romania va incepe producția de hidrogen verde, dupa ce a primit o finanțare de la UE de 114,4 milioane de euro. Apelul de proiecte a fost deschis in 29 iunie și se va inchide pe 31 iulie 2022. Cheltuielile care vor fi finanțate din banii PNRR sunt cele pentru construcții și instalații, pentru dotari…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei, cu o valoare de 60,7 milioane euro (300 milioane lei) pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane, in contextul in