- Mick Jagger, legendarul solist de la Rolling Stones, a abordat duminica, in cadrul unui concert sustinut la Varsovia controversa privind reformele judiciare din Polonia, raspunzand astfel fostului presedinte Lech Walesa, care i-a solicitat sa sustina lupta polonezilor pentru "apararea libertatii", informeaza…

- O procesiune formata din zeci de judecatori ai Curti Supreme imbracati in toga oficiala urmeaza sa o insoteasca miercuri dimineata pe presedinta lor care va sosi la biroul ei, in cadrul unui protest fara precedent impotriva reformei institutiei lor, reforma neagreata la Bruxelles, informeaza AFP. Magistrata…

- Conservatorii din Varsovia se pregatesc sa-si puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, in ciuda procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta aceasta reforma sunt asteptate marti seara si miercuri dimineata…

- Beyonce a fost implicata intr-un incident in timpul unui concert pe care l-a sustinut la Varsovia, Polonia, la sfarsitul saptamanii trecute, cand scena mobila pe care canta s-a blocat la inaltime, iar artista a fost salvata cu ajutorul unei scari telescopice, potrivit dailymail.co.uk.

- Beyonce susține, alaturi de soțul ei, Jay-Z, Turneul On The Run II. In timpul concertului susținut pe 30 iunie in Polonia, artista a intampinat o problema. A fost necesara intervenția staff-ului pentru ca ea sa fie salvata. Beyonce și Jay-Z au sosit la Varșovia, in Polonia, la turneul lor On The Run…

- Polonia face toate eforturile pentru a obține o prezența militara americana permanenta. Dupa aflarea informației, Rusia vine cu un raspuns rapid. O figura importanta de la Moscova a avertizat ca Varșovia se transforma intr-o ținta principala, intr-un conflict intre Est și Vest, prin aceasta masura propusa.

- Premierul Viorica Dancila are la Varsovia primele consultari interguvernamentale Romania - Polonia. Dancila a fost primita dimineața la Palatul Belweder de premierul polonez Mateusz Morawiecki.