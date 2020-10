Un stâlp electric a căzut pe un autoturism Un accident rutier a avut loc in localitatea Gradinari din județul Olt duminica. Un autoturism a intrat intr-un stalp electric, iar ca urmare a impactului, stalpul a cazut pe autoturism. Conform poliției, a fost anunțata o singura victima, neincarcerata și cooperanta. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu un echipaj SMURD și unul de stingere. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

