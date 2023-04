Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| DISTRUGERI la monumentul Custozza din inima cetații Alba Carolina: Un element de piatra a fost „retezat” DISTRUGERI la monumentul Custozza din inima cetații Alba Carolina: Un element de piatra a fost „retezat” Monumentul Custozza, unul dintre cele mai reprezentative obiective din inima…

- Un accident rutier a avut loc in cursul nopții trecute pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, unde un TIR s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este deviat catre DN 1 de pe Autostrada A1 sensul Sebeș – Sibiu, de la kilometrul…

- Pompierii militari din Sebeș, in cooperare cu SVSU Sasciori, au intervenit la Sebeșel, in cursul nopții trecute, pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca, care mai apoi s-a extins la acoperișul lociuinței. „Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Sasciori au…

- Au fost diagnosticate aproximativ 93 de mii fata de mai mult de 100 de mii in saptamana precedenta. Diferenta este si mai mare fata de aceeasi saptamana din ultimul an de dinaintea pandemiei, cand sezonul virozelor era in perioada de varf si se inregistrau mai bine de 156 de mii de cazuri. In aceasta…

- In cursul serii trecute, mai mulți copaci au fost indepartați in cursul serii trecute pe DN74 și DN75 ca urmare a intensificarii rafalelor de vant. Zona Munților Apuseni din județul Alba se afla sub avertizarea de COD PORTOCALIU, care vizeaza ninsori abundente și strat de zapada consistent. Potrivit…

- Luni, 27 februarie 2023, in jurul orei 07.00, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, in noaptea de 26/27 februarie 2023, persoane necunoscute au patruns in interiorul catedralei din oraș. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca sistemul de inchidere…

- In zona Gorj au fost inregistrate noi mișcari ale pamantului. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in cursul nopții și in aceasta dimineața s-au inregistrat 7 cutremure, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2. Toate s-au produs la mica adancime. Primul…

- O femeie in varsta de 40 de ani a fost accidentata de un tren marfar, in cursul nopții trecute, in apropiere de Gara Bacau. Ajunși la fața locului de urgența, medicii de pe SMURD nu au putut sa salveze victima care prezenta multiple traumatisme, aceasta fiind declarata decedata. „In cursul nopții trecute,…