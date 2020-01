Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.

- HELL ENERGY, liderul pieței de energizante din Romania , iși exprima angajamentul de a reduce considerabil imbutelierea produselor sale in ambalaje PET și țintește ca in termen de 5 ani 99% dintre produsele marca HELL ENERGY și XIXO sa fie imbuteliate numai in doze de aluminiu. In linie cu strategia…

- O nota de serviciu care impune Directiilor Sanitar Veterinare (DSV) sa trimita un medic veterinar in curtea fiecarui satean care-si va taia porcul de Craciun a ajuns in toate judetele din tara. Autoritatile, medicii si satenii din judetul Iasi sunt sceptici ca ordinul va putea fi respectat.

- Un copil in varsta de opt ani si-a pierdut viata in noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost strivit de caruta. Acesta se afla in atelaj impreuna cu un barbat in varsta de 38 de ani si se deplasau pe un drum de exploatatie, intre localitatile Valea Lupului si Rediu. Autoritatile au fost sesizate prin…

- Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata", a declarat, joi, ca intentioneaza sa transforme Spitalul Marie Curie in cel mai modern spital de copii din Romania, dotat la standarde europene. Ea a anuntat ca pe 9 noiembrie va sosi o echipa de specialisti din Franta si urmeaza sa…

- Marius Bodea, primarul imaginar de pe Facebook, este in plina campanie electorala. Probabil nu a aflat ca acum se alege președintele țarii și nu primarul Iașului. In disperarea sa de a caștiga fotoliul de edil, Bodea ataca orice proiect imobiliar din Iași motivand ca toate sunt ilegale. Niciun dezvoltator…

- Uniunea Salvați Romania a depus in mai 2019, la Senat, un proiect de lege pentru revenirea la alegeri in doua tururi pentru primari. Proiectul USR vizeaza modificarea art. 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritaților administrației publice locale astfel: "(2) Este declarat ales primar…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a declarat, joi, dupa adoptarea moțiunii de cenzura, ca joaca politica dintre președinte și guvern se va muta intre viitorul guvern și parlament, unde PSD deține inca majoritatea, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat…