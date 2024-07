Un sportiv de 70 de ani din Ardeal a parcurs cu bicicleta 2.600 de km pentru a ajunge la deschidera JO de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate, judecați pentru viol și trafic de persoane, au protestat duminica, 28 iulie, in fața Ambasadei Franței din București. Andrew Tate, care s-a convertit la Islam, susține ca ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a „batjocorit” creștinismul. In the future they will discuss…

- O fetita de trei ani a cazut de la etajul unei pensiuni din Alba, joi dupa-amiaza. Copilul a fost preluat cu un elicopter SMURD și dus la UPU Targu Mureș. Fetița care venise cu parintii din Bucuresti cazuse de la o distanta de aproximativ trei metri. Copila a fost transportata la spital pentru ingrijiri…

- Intre 1 iulie și 13 octombrie 2024, atletul cugirean parcurge o bucla pe bicicleta și participa la o serie de concursuri de atletism in Europa. Pe data de 1 iulie a pornit, cu bicicleta, din București inspre – Paris – Goteborg – Canfranc – Bucuresti. Pe parcursul traseului amintit, pe 7 iulie 2024,…

