Autobuzele autonome folosite pentru transportul sportivilor prin Satul Olimpic de la Tokyo, Japonia, au fost retrase din circulație, in urma unui accident, produs vineri, in care a fost implicat un astfel de vehicul, informeaza presa nipona, citata de Digi 24 . In urma impactului, sportivul, un judoka japonez cu deficiențe de vedere, s-a ales cu vanatai la cap și la picioare. Sportivul va rata, probabil, Jocurile Paralimpice,deoarece are nevoie de doua saptamani de ingrijiri medicale și trebuia sa intre in concurs sambata. Vina pentru accident ar aparține operatorilor umani care erau la bordul…