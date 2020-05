Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița a primit acordul pentru a folosi plasma recoltata de la donator vindecat de Covid-19 pentru tratamentul pacienților critici din cadrul secției Anestezie-Terapie Intensiva a unitații medicale. Managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany a anunțat…

- Cristi Onia, medic chirurg la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” din Focșani, a donat plasma pentru tratamentul pacienților bolnavi de coronavirus și aflați in stare grava la terapie intensiva. Donarea de plasma a avut loc la Centrul Național de Transfuzii București. De menționat ca doctorul…

- Numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a ajuns la 49, printre acestia numarandu-se 14 persoane preluate din judetul Brasov, a declarat, vineri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert potrivit Agerpres. Pe langa acestia, in spital…

- Seful Departamentului pentru situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca va creste in continuare capacitatea de testare in Romania si vom ajunge la 8.000 de teste pe zi. Arafat a respins ideea ca situatia pacientilor confirmati nu reflecta realitatea, precizand ca, daca am fi avut…

- Nelu Tataru, ministrul sanatații, a confirmat intr-un interviu pentru Digi24 ca in Romania va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica, pentru a le ajuta in lupta cu virusul.

- Asociația Look Inside, din Timișoara, cu sprijinul oamenilor care au donat, a reușit sa achiziționeze primul ventilator, care se afla deja la Spitalul Clinic Județean de Urgența, Timișoara, secția Anestezie și Țerapie Intensiva. „Bucuria medicilor de acolo la primirea acestuia este de nedescris!”, transmit…

- Sotia unui pacient diagnosticat cu Covid-19 a nascut miercuri, prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Bistrita, intr-o sala de operatii special amenajata pentru suspectii de infectare cu noul coronavirus, in timp ce sotul era internat in Sectia externa de Boli Infectioase, potrivit…

