Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene analizeaza situația Spațiului Schengen, intr-o reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Reuniunea JAI se desfașoara in perioada 13 – 14 octombrie 2022. Temele legate de Afaceri Interne se discuta in ziua de 14 octombrie. „Miniștrii vor desfașura un schimb…

- Comisia pentru buget-finante a Senatului a acordat, marti, raport favorabil cu amendamente la OG 16/2022 pentru modificarea Codului fiscal, prin care grila de impozitare pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor publice a fost majorata cu pana la 50%, dar marja in care se pot…

- In Ministerul Afacerilor Interne se inregistreaza probabil „cea mai dezastruoasa situație” de pana acum, caracterizata prin „o prostituție profesionala cum n-am mai intalnit” și „o imixtiune a politicului cum n-am mai avut pana in momentul de fața”, declara președintele Sindicatului Europol, Cosmin…

- Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia va stabiliza situația in patru regiuni ucrainene pe care le-a revendicat ca teritoriu propriu, o recunoaștere indirecta a provocarilor cu care se confrunta pentru a-și afirma controlul. El a facut aceste remarci in timpul unei intalniri televizate…

- Faceți cunoștința cu LaLa, un pinguin rege care și-a parasit casa friguroasa și a ajuns intr-un oraș cald din Japonia , unde a trait ca membru al unei familii. In timpul zilei, el parasea camera sa extrem de bine climatizata și se aventura la piața locala de pește – purtand un rucsac in forma de pinguin,…

- Minoritari bulgari care traiesc in Albania susțin ca au probleme in aceasta țara și cer ajutor la Sofia, informeaza presa din Bulgaria. „Bulgarii din Albania au nevoie de sprijin, ei cer o intalnire urgenta cu președintele Radev”, titreaza agenția bulgara Novinite, referindu-se la o posibila intalnire…

- O șoferița de 85 de ani a leșinat in padure, dupa ce oprise mașina și se indepartase de ea, pentru a lua aer. Incidentul s-a produs in județul Ialomița. Femeia a fost gasita in paduse, leșinata, probabil din cauza caldurii și a oboselii. Echipele de cautare au pornit in misiune dupa un apel primit la…