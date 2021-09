Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon din Bucuresti este coplesit de numarul bolnavilor de COVID-19 care ajung in stare grava si au nevoie de terapie intensiva sau oxigen suplimentar. Persoanele care trebuie sa primeasca tratament de urgenta sunt mai multe decat capacitatea de primire pe care…

- Autoritațile au publicat, joi seara, pe Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București. „Nu va jucați cu sanatatea! Tomografiile computerizate…

- Ultimul raport INSP pentru saptamana 19-25 iulie arata ca toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. In saptamana 19 – 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Iași, Cluj și Timiș. -82.4% din cazurile confirmate au fost inregistrate la…