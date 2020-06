Un spital din Barcelona duce la mare pacienții recuperați după COVID Personalul medical de la Spitalul de Mar din Barcelona a gasit o metoda inedita de a le ridica moralul pacienților care au fost infectați cu noul coronavirus și au ieșit din terapie intensiva. Aceștia sunt duși pe plaja, pe targa, sa vada marea, relateaza BBC. Pana miercuri, Spania a inregistrat in total 239.932 de infecții cu COVID-19 și 27.127 de decese.Guvernul a inceput sa relaxeze treptat una dintre cele mai restrictive carantine din Europa, dar starea de alerta a fost prelungita pana la 21 iunie.Barcelona’da bir hastane iyilesen Covid-19 hastalarini denize goturuyor ? #koronavirus pic.twitter.com/ePx9mmXY2e—… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia covid-19 s-a soldat cu 27.117 de morti in Spania, unde se inregistreaza 236.259 de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Guvernul spaniol a revizuit luni in scadere - cu aproximativ 2.000 de morti nilantul deceselor epidemiei,…

- Bilantul epidemic a ajuns la 27.709 morti in Spania, cu 59 de decese produse in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul Sanatatii de la Madrid, potrivit publicatiei El Mundo si Mediafax.In ultimele 24 de ore, in Spania au fost raportate 285 de noi cazuri de coronavirus, numarul total de infectii…

- Directorul interimar al DSP Suceava, dr. Manuela Trifan, a declarat ca au fost confirmați pozitiv 31 de pacienți și 28 de angajați. Astfel, nimeni nu mai intra și nu mai iese din spital.„S-a declarat carantina acolo, spitalul este carantinat, nimeni nu o sa mai iasa nu o sa mai intre. Pacienții infectați…

- Spania a inregistrat in ultimele 24 de ore 410 noi decese, in scadere fata de 565 in ziua precedenta, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Bilantul total al mortilor de COVID-19 a crescut in Spania la 20.453, potrivit sursei citate.Numarul total…

- Italia a anunțat duminica 5560 de noi cazuri de coronavirus și inca 651 de decese, o scadere fața de ziua precedenta. De asemena, peste 900 de persoane vindecate au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul total in aceasta țara a urcat la 59.138 de cazuri și 5476 de morți. Conform datelor furnizate…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid, potrivit Mediafax.Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926,…

- Coronavirus. Spania intra in carantina, dupa ce numarul cazurilor a crescut alarmant, cu 1.500 intr-o singura zi. Spania se inchide la nivel național ca masura impotriva coronavirusului ca parte a masurilor de stare de urgența, relateaza El Mundo și Cadena Ser, scrie Reuters. Numarul cazurilor de coronavirus…