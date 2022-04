Un spion rus care culegea informaţii despre forţe poloneze şi NATO şi doi belaruşi, arestaţi în Polonia Contraspionajul polonez a anunțat, marti, ca au identificat si arestat, in ultimele zile, un spion rus, care culegea informatii despre forte poloneze si NATO, si doi belarusi, suspectati de asemenea de spionaj, relateaza AFP. ”Probe adunate de serviciile de contraspionaj arata ca barbatul respectiv culegea, la cererea serviciilor speciale ruse, infomatii cu privire la pregatirea […] The post Un spion rus care culegea informatii despre forte poloneze si NATO si doi belarusi, arestati in Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

