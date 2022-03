Stiri pe aceeasi tema

- Un spectator in varsta de 21 de ani a murit duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov, dupa ce a fost lovit de soferul unui Lamborghini Huracan care a pierdut controlul volanului dupa linia de sosire și a iesit in decor.

- Accident cumplit in Brașov! Un tanar de 21 ani a fost spulberat in timpul unei curse de mașini. Un Lamborghini Huracan a ieșit din decor și a spulberat un tanar care se afla pe marginea drumului. Medicii l-au resuscitat minute bune pe baiat, insa din pacate, i-au declarat decesul.

- ”Cadrele medicale au declarat decesul victimei”, au transmis polițiștii brașoveni, conform Realitatea de Brașov . Polițiștii spun ca tanarul are 19 ani. Anterior, ISU Brașov anunța ca victima are 21 de ani. Pe de alta parte, potrivit Realitatea Plus, prima varianta a IPJ Brașov privind circumstanțele…

- Un tanar de 19 care urmarea, duminica, o cursa de raliu dedicata șoferilor amatori pe strada Timișul Sec din municipiul Brașov a fost lovit mortal de un Lamborghini Huracan, dupa ce șoferul a pierdut controlul mașinii, informeaza Buna Ziua Brașov . Incidentul a avut loc in timpul desfasurarii manselor…

- Un grav accident s-a produs in timpul unei curse de mașini, organizata in Brașov, pe centrura ocolitoare a orașului. Un Lamborghini Huracan a ieșit in decor și s-a rasturnat, spulberand in drumul sau un spectator, un tanar de 21 de ani.

