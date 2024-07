Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, conform Reuters.Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat doborat…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost coborat de urgența de pe scena dupa ce au izbucnit focuri de arma la un miting politic din Pennsylvania, intr-o aparenta tentativa de asasinat, relateaza BBC. Atacatorul, un tanar de 20 de ani, a fost impușcat. De asemenea, un spectator ar fi murit și alți…

- Spectatorul ucis sambata in atacul asupra lui Donald Trump la un miting de campanie din Pennsylvania „a murit pe loc” dupa ce a fost „impuscat in cap”, potrivit unui martor intervievat de NBC News, relateaza AFP. „Am auzit mai multe focuri de arma, barbatul de langa mine a fost lovit in cap, a murit…

