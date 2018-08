Un spectator a scos un pistol, la Zilele Timișoarei, în timpul concertului lui Connect-R Un spectator a scos un pistol, la Zilele Timișoarei, in timpul concertului lui Connect-R de vineri, 3 august. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a fost reținut imediat și dus la audieri. El este originar din Petroșani, județul Hunedoara, dar lucreaza la o firma din orașul de pe Bega. Acesta, aparent fara niciun motiv, a scos pistolul și a inceput sa il fluture deasupra mulțimii adunate in Piața Operei. Imediat, forțele de securitate l-au prins și l-au imobilizat, apoi l-au dus la Secția 1 pentru audieri. Insa, dupa ce a raspuns intrebarilor polițiștilor, tanarul a fost lasat sa plece, informeaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

