Dupa un an de izolare, distanțare și restricții, teatrul maghiar „Csiky Gergely” invita publicul sa redescopere ce inseamna sa ai totul „la comun”, prin intermediul spectacolului cu acest nume, programat in 22 și 23 mai, de la ora 19,00, in sala mare a teatrului. Spectacolul, interzis spectatorilor cu varsta sub 14 ani, este tradus in […] Articolul Un spectacol interzis tinerilor sub 14 ani revine pe scena Teatrului Maghiar din Timișoara, dupa pauza provocata de pandemie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .