Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o hotarare surprinzatoare, judecatorul districtual Aileen Cannon a respins luni dosarul de deținere a unor documente clasificate impotriva fostului președinte Donald Trump, inlaturand una dintre cele mai mari provocari legale cu care acesta se confrunta. Intr-o decizie extinsa de 93 de pagini,…

- Buhuși, 12 iulie 2024 – Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși avertizeaza populația asupra riscurilor asociate caniculei, in special pentru persoanele cu boli cronice. Avertizarile emise de Administrația Naționala de Meteorologie (A.N.M.) privind temperaturile extreme impun o atenție sporita…

- In laboratoarele Bancii de Gene din Buzau s-a creat un nou soi de usturoi care promite sa revoluționeze piața: Danubius. Acesta combina aspectul impozant al usturoiului de import cu aroma și iuțeala specifice soiurilor romanești. Inițiativa a venit la cererea lui Valentin Jecu, un fermier din Ramnicelu,…

- Un incident neobișnuit a starnit indignare in randul clujenilor, dupa ce un șofer din Bacau a decis sa parcheze intr-un loc destinat exclusiv bicicletelor. Gestul șoferului, aparent pentru a evita plata unei taxe de parcare, a fost rapid condamnat de comunitatea locala, mai ales dupa ce fotografiile…

- Pentru a doua oara, Orchestra „Craișorii” din Raionul Drochia, Republica Moldova, va incanta publicul din Slanic-Moldova cu muzica autentica romaneasca. Repertoriul orchestrei include atat muzica populara, cat și de fanfara, oferind spectatorilor o incursiune in bogata tradiție culturala moldoveneasca.…

- Asociația Club Sportiv RALLY SPIRIT, un organizator licențiat de catre Federația Romana de Automobilism Sportiv, anunța organizarea Raliului Moldovei in perioada 3 – 4 august 2024. Evenimentul va avea loc pe intreg teritoriul județului Bacau și face parte din calendarul Federației Internaționale de…

- Astazi, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacau au fost solicitați sa intervina rapid in municipiul Bacau, in zona barajului Bistrița, pentru a salva o persoana aflata in pericol de inec. Apelul de urgența a mobilizat imediat o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima intervenție…

- Astazi, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacau au fost solicitați sa intervina rapid in municipiul Bacau, in zona barajului Bistrița, pentru a salva o persoana aflata in pericol de inec. Apelul de urgența a mobilizat imediat o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima intervenție…