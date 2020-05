Un specialist in Drept vine cu informații utile pentru patronii care iau in calcul sa ceara amanarea plații chiriilor. Legea privind amanarea chiriilor pentru anumiti contribuabili prezinta anumite riscuri, intre care faptul ca statul, achitand chiria in locul chiriasului, va avea o creanta bugetara ce va fi foarte usor de executat. In plus, legea nu prevede care este actul organului fiscal prin care se va aproba sau respinge cererea de amanare la plata. Paul Pop, partener fondator al PBC Attorneys at Law si lector universitar doctor, prodecan al Facultatii de Drept la Universitatea din Bucuresti,…