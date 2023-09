Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10.000 de pinguini imparat au murit, in Antarctica, dupa ce gheața s-a rupt, din cauza schimbarilor climatice. Experții spun ca pasarile nu au avut suficient timp sa-și dezvolte penajul și, cel mai probabil, s-au inecat sau au murit inghețate. Experții trag un semnal de alarma cu privire la…

- De la micșorarea gheții marine la cel mai salbatic val de caldura din toate timpurile, fenomenele extreme care au avut loc recent in Antarctica ar putea fi un semn ca va fi mult mai rau.In ultimii ani, in Antarctica au avut loc multe evenimente fara precedent, de la niveluri scazute ale gheții marine…

- Este iarna in Antarctica, cand, de obicei, crește stratul de gheața marina. Dar anul acesta gheața de mare a ramas mult in urma, atingand minime record cu implicații pentru planeta, relateaza The New York Times.

- Cum scapam de incalzirea globala cu ajutorul umbrelelor spațiale ● Antarctica tocmai a pierdut o suprafața de gheața mare cam cat Groenlanda ● Doamnelor și domnilor, am gasit-o! Cea mai veche meduza din lume

- Este alerta in Antarctica! In urma cu cateva ore, specialiștii au observat ca lipsește o bucata de gheața marina de marimea Argentinei. Mai mult decat atat, oamenii de știința se straduiesc sa afle cauza dispariției.

- Gheața din Antarctica a atins minime record in cea mai mare parte a acestui an. Un astfel de declin dramatic este de așteptat in Arctica, dar este neobișnuit in sud, scrie Science News . Gheața plutitoare care marginește continentul nu este doar la un minim record pentru aceasta perioada a anului –…

- Luna iunie a acestui an a fost cea mai calda luna iunie inregistrata in urma observațiilor climatice, cu temperaturi medii globale de 16,51°C, cu 0,53°C peste media din ultimele trei decenii. Temperatura medie din iunie 2023 a depașit recordul precedent pentru aceasta luna, stabilit in 2019, cand termometrul…

- Suprafata platformei de gheata a Antarcticii a crescut cu 5305 km2 in perioada 2009-2019. Asta arata un nou studiu, realizat de o echipa de climatologi si publicat de European Geosciences Union. Astfel, suprafața a castigat 661 Gt de masa de gheata in ultimul deceniu. Noile observatii confirma concluziile…