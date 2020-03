Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care agentii se intalnesc pe strada cu cetateanul imbracat intr-un costum de Tyrannosaurus Rex a fost incarcat pe contul de Twitter al politiei din Murcia. Pe fundalul clipului video ruleza genericul seriei de filme Jurassic Park.

- Politia spaniola le-a cerut cetatenilor sa ramana in casa dupa ce un barbat s-a costumat in dinozaur si a iesit pe strada in ciuda regimului de stare de urgenta impus din cauza pandemiei COVID-19.

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre cele mai afectate țari de coronavirus. Acolo, o femeie care implinea 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se afla in carantina din cauza COVID-19.

- Oricine incalca instrucțiunile oficiale facute publice de autoritațile elene cu privire la masuri și restricții pentru a combate raspandirea coronavirusului se poate confrunta cu inchisoarea pe viața, potrivit unei circulare emise de Curtea Suprema Civila și Penala a Greciei. Numarul mortilor…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a scazut, in Bistrița-Nasaud, in schimb a crescut cel al persoanelor care au intrat in carantina, conform ultimelor masuri impus de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in acest moment,…

- Germania a raportat alte 256 de persoane infectate, luni, ajungand la un total de 1.112; de sambata și pana duminica, s-au inregistrat aproape 200 de noi cazuri, noteaza CNN. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut alarmant, zilnic, fiind raportate aproape 200 de persoane infectate intr-o singura…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a prezentat, duminica, noul Guvern de coalitie regelui Felipe VI, potrivit news.ro.Noul Guvern este format din 12 barbati si 11 femei, dintre care 18 sunt reprezentanti ai PSOE si 5 ai Unidas Podemos. Acesta este primul Guvern de coalitie in Spania…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Spania și-a omorat cainele in bataie pentru ca a facut mizerie in casa, relateaza cotidianul spaniol El Pais.Incidentul a avut loc in ultima zi a anului trecut.Barbatul din localitatea Ingenio, Gran Canaria, și-a omorat cainele pentru ca acesta și-a facut nevooile…