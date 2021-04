Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a infectat 22 de persoane cu Covid-19. Un barbat din Mallora, Spania, care a infectat 22 de persoane cu Covid-19 și care a continuat sa mearga la serviciu și la sala de sport, a fost arestat de polițiști. Ofițerii de pe insula iberica au inceput anchetele epidemiologice…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.516 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Toți cei 78 de beneficiari ai unui azil de batrini din orașul spaniol Lagarter s-au infectat cu coronavirus dupa ce au fost vaccinați cu vaccinul Pfizer, șapte dintre ei au murit, relateaza EFE. Dupa cum a anunțat direcția instituției din provincia Toledo, toți batrinii care locuiesc aici au primit…