Clientii supermarketurilor din Romania au fost avertizati ca un sortiment popular de inghetata a fost retras de pe rafturi dupa ce producatorul a anunțat ca nivelul de oxid de etilena descoperit in produs era de aproape 2.000 de ori mai mare decat limita admisa. Este vorba despre 10 sortimente de inghetata cu vanilie Haagen-Dazs. Oxidul […] The post Un sortiment de inghetata, RETRAS din frigiderele din Romania! Prea mult oxid de etilena first appeared on Ziarul National .