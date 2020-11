Un somn bun protejează inima Persoanele care au un somn odihnitor au mai puține șanse de a dezvolta insuficiența cardiaca in decurs de 10 ani comparativ cu persoanele care au probleme cu somnul. Este concluzia unui nou studiu care a inclus 400.000 de adulți. Cei care aveau cele mai sanatoase tipare de somn au avut cu 42% mai puține șanse de a dezvolta insuficiența cardiaca. Persoanele care aveau un somn odihnitor au raportat ca dorm șapte pana la opt ore pe noapte, ca nu sforaie și ca rareori au probleme in a adormi sau de-a ramane adormiți. ,,Studiul nu dovedește cauza și efectul, dar exista clar legatura intre somnul de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cercetare a Imperial College din Londra a aratat ca numarul oamenilor care au fost testați pozitiv pentru anticorpi COVID a scazut cu 26% intre lunile iunie și septembrie. Concluzia sugereaza ca imunitatea de grup in fața virusului, luata in calcul de unii experți, nu poate fi obținuta in mod natural,…

- Marea Britanie inasprește regimul de acces pentru cetatenii Uniunii Europene care au antecedente penale, conform Ministerului de Interne britanic citat de BBC. Persoanele condamnate la peste un an de inchisoare vor fi respinse. Anterior, oficialii trebuiau sa selecteze persoanele din UE care prezentau…

- Inotul in apa rece poate proteja creierul de boli degenerative precum demența, au descoperit cercetatorii de la Universitatea Cambridge, potrivit BBC . Intr-o premiera mondiala, o proteina „șoc rece” a fost gasita in sangele inotatorilor din Londra. S-a demonstrat ca proteina incetinește apariția demenței…

- Adevarul de imunitatea impotriva Covid-19 ramane un mister deoarece agentul patogen, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2, este cunoscut științei de mai puțin de un an.Experții considera ca boala ar fi mai ușoara daca un supraviețuitor va fi reinfectat, deoarece ar avea probabil un anumit nivel…

- Peste 80% dintre persoanele care au avut rezultate pozitive la testele anti-Covid nu au prezentat niciunul dintre simptomele esențiale ale bolii in ziua in care au facut testul, spun cercetatorii. In loc sa ii bucure, constatarea a nascut temerea ca viitoarele focare Covid-19 vor fi greu de controlat,…

- Cetațenii din Marea Britanie care incalca masura izolarii risca amenzi de pana la 10.000 de lire sterline.Persoanele care au fost testate pozitiv pentru coronavirus sau sunt contacți direcți cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19 sunt obligate sa stea in carantina.

- Intrebarea la care cercetatori din intreaga lume cauta raspunsul in acest moment este: Cate cazuri asimptomatice constituie vectori ai virusului și cat de periculoase sunt acestea in momentul in care vin in contact cu alte persoane? Persoanele asimptomatice reprezinta o cincime dintre cei infectați…

- Urmeaza doua luni dificile. Daca nu respectam regulile, vom avea focare și transmitere comunitara accentuata Copiii sunt transmițatori, iar varstnicii fac formele grave de boala Pandemia de coronavirus este departe de a lua sfarșit. Țari precum Franța, Spania, Germania și Marea Britanie sunt lovite…