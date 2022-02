Stiri pe aceeasi tema

Un soldat ucrainean a fost ucis, sambata, in confruntarile cu separatistii sustinuti de Moscova in estul tarii, a anuntat armata ucraineana, relateaza lefigaro.fr.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca observa o deteriorare a situatiei in estul Ucrainei, indemnand Kievul sa se aseze la masa tratativelor cu separatistii din Donetk si Lugansk, si a lansat un apel la punerea in practica a Acordurilor de la Minsk, destinate sa puna capat conflictului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca guvernul sau a fost informat ca miercuri, 16 februarie, va fi ”ziua atacului” prin care Rusia va invada Ucraina, relateaza NBC News. Statele Unite si aliatii sai au avertizat in mod repetat cu privire la o invazie iminenta a Rusiei,…

- Joe Biden a afirmat ca America va trimite „in curand” un numar mic de soldati in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei.„Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est si in tarile NATO. Nu foarte mult”, le-a declarat presedintele american jurnalistilor la coborarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o intalnire in trei - eventual virtuala - cu omologii sai american Joe Biden si rus Vladimir Putin, in vederea dezamorsarii crizei de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, a anuntat vineri consilierul sau Andrii Iermak.

- Armata ucraineana a anuntat sâmbata moartea unui soldat în ciocnirile cu separatistii pro-rusi din estul tarii, în contextul tensiunilor din ultimele saptamâni între Ucraina si Rusia.Militarul este primul cazut dupa ultimul armistitiu, declarat luna trecuta în…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene, precaute fata de presiunea Kievului care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse. "Nu putem accepta ideea, care este foarte populara astazi, despre (aderarea…

- Un summit SUA–Rusia prin videoconferința, dar in regim de linie roșie, in care Joe Biden și Vladimir Putin au subliniat tensiunile bilaterale pe dosarul Ucraina, dar fara a le debloca cu adevarat. Intr-un climat de mare tensiune intre Moscova și Kiev, Putin a obținut o mica victorie intalnindu-se, marți,…