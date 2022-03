Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a cantat la pian intr-un hotel din Harkov, al doilea cel mai mare oras din Ucraina, lovit de cateva zile de bombardamentele armatei ruse. In acest hotel se afla locuitori veniti sa se refugieze pentru ca nu au adaposturi in blocurile lor. Jurnalista Whitney Leaming, care lucreaza pentru…

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Pe rețelele de socializare s-a viralizat un clip video in care un barbat ucrainean ii intreaba pe invadatori ruși daca au cumva nevoie sa ii ajute el sa mearga inapoi in Rusia, dupa ce tancul lor s-a stricat in drumul spre Kiev, a relatat Daily Mail.Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare,…

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa declanșarea acțiunilor militare in Ucraina. „Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine”, a spus militarul, transmite Noi.md cu referire la publika.md.

