- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat vineri arestarea a 41 de barbati ucraineni care incercau sa paraseasca in mod clandestin tara intr-un camion pentru transportul de cereale, pe fondul vastei campanii de mobilizare menite sa completeze randurile armatei dupa mai mult de doi ani de razboi cu Rusia,…

- Un camionst reținut in apropierea graniței cu Republica Moldova, in regiunea ucraineana Odesa. In locul cerealelor, in remorca se aflau 40 de barbați. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la reprezentantul Serviciului de stat al frontierei de stat al Ucrainei, Andrei Demcenko. In seara zilei…

- Procuratura Anticorupție vine cu noi detalii cu privire la cauza penala in cadrul careia, la 04 iunie 2024, au fost reținute 4 persoane in urma multiplelor percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Republica Franceza, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al…

- Biroul de Stat de Investigatii din Ucraina a anunțat vineri, 17 mai, ca un membru al Garzii de Frontiera ucrainene a fost arestat dupa impuscarea mortala a unui barbat in varsta de 39 de ani care incerca sa treaca ilegal granita catre Romania, a transmis Digi24, care preia Agerpres.„Conform informatiilor…

- Autoritatile ucrainene au arestat un membru al Garzii de Frontiera pentru uciderea cu un foc de arma a unui barbat in varsta de 39 de ani care incerca sa treaca ilegal granita catre Romania, a anuntat vineri Biroul de Stat de Investigatii din Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Acesta…

- Trei cetațeni straini au fost prinși, in ultimele 24 de ore, la granița cu Republica Moldova, avand la ei documente falsificate. Doua cazuri au avut loc in punctul de trecere a frontierei Tudora, iar al treilea - in Aeroportul Internațional Chișinau.

- Doi polițiști de frontiera și doi barbați civili sunt cercetați penal, dupa ce ar fi facilitat intrarea ilegala in Moldova a unui militar, cetațean al Ucrainei, contra sumei de 10.000 dolari americani.

- In jur de 30 de barbati ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granita pentru a evita sa lupte in razboiul cu Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de paza a frontierei Ucrainei, Andrii Demcenko. Cele mai multe decese s-au produs in timp ce traversau granița cu Romania.