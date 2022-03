Stiri pe aceeasi tema

- Dupa declanșarea invaziei in Ucraina, presa occidentala a inceput sa vorbeasca de mercenari aduși de Putin sa lupte aici. Rapoartele sugereaza ca atat Rusia, cat și Ucraina recruteaza și suplimenteaza forțele de mercenari. Unele rapoarte spun ca Rusia a oferit voluntarilor sirieni intre 200 și 300 de…

- Joi, Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat, la o luna de la declansarea invaziei ruse în Ucraina, ca Belarusul ”nici nu vrea, nici nu este pregatit” sa lupte în Ucraina, în pofida presiunilor Rusiei pentru a face acest lucru, transmite EFE cu referire…

- Solicitarea Romaniei, alaturi de a altor 38 de state, ca Rusia sa fie investigata pentru comiterea de crime de razboi in Ucraina a scurtat timpul anchetei de la Curtea Penala Internationala (CPI), a declarat joi seara ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu. „Sunt indicii puternice ca in acest conflict…

- Acum se vede „cine e nazist sau fascist” Politologul Serghei Hakmann, director adjunct al Centrului Regional de Perfectionare Cernauti, Cernauți, 8 martie 2022. Foto: Ilie Pintea Realizator: Simina Botar - De la Cernauti, politologul Serghei Hakman a vorbit pentru RRA despre evolutia razboiului…

- Cel putin zece persoane, inclusiv copii, au murit in urma atacului rusilor la Sumi, a anuntat seful administratiei regionale din Sumi, Dmitri Jivitki, potrivit The Kyiv Independent. The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential…

- Rusia recruteaza mercenari sirieni cu experiența in razboiul de gherila urbana pentru a lupta in Ucraina, a informat duminica The Wall Street Journal, citand oficiali americani. Moscova, care a lansat invazia Ucrainei la 24 februarie și a intampinat o rezistența la care nu se aștepta, a inceput in…

- Cel mai bogat roman, Ion Tiriac (82 de ani), e genul de om cu care poti purta o discutie savuroasa atat despre sport, cat si despre situatia lumii, in momentul actual. Ceea ce s-a vazut, inca o data, in ultima sa aparitie publica, o raritate.

- Fostul șef SIE Teodor Meleșcanu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca in opinia sa Rusia nu va invada Ucraina. „Ceea ce pare sa se desfasoare in zona media e mult mai departe decat ce exista in realitate, pentru ca nu a aparut o escaladere a rusilor din punct de vedere militar, este mai degraba…