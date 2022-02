Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. ”Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, declara el intr-o inregstrare video postata…

- Un orfelinat din Vorzel, un orașel aflat la aproximativ 40 de kilometri de Kiev, a fost lovit de bombardamentele rusești, a declarat procurorul general al Ucrainei, transmite BBC. Iryna Venediktova a scris pe Facebook ca resturi de la o racheta rusa au lovit un orfelinat din orașul care gazduiește…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…

- Militarii ruși și cei ai trupelor separatiste din Transnistria au defașurat, in noaptea dintre 18 și 19 februarie, exerciții militare, in mijlocul unei crize de securitate fara precedent provocata de Rusia in Ucraina, relateaza Deschide.md.

- Armata ucraineana a anunțat ca un soldat a fost ucis in bombardamentele lansate sambata dimineața de separatiștii pro-ruși in estul Ucrainei, unde violențele din aceasta saptamana au starnit ingrijorarea ca ar putea fi declanșatorul unei acțiuni militare

- Un deputat de Braila cere armata obligatorie pentru toți barbații cu varste cuprinse intre 18 și 40 de ani. Ciprian Ciubuc vine cu o serie de masuri urgente care ar putea fi luate in contextul tensiunilor care exista in zona Romaniei, problema Ucraina și o posibila invazie a ei de catre rușii lui Putin.…

- Armata rusa a desfasurat langa Voronej (250 km de frontiera ucraineana) sisteme antiaeriene Buk in configurare deplina de lupta, dezvaluie joi Conflict Intelligence Team (CIT), un grup de jurnalisti rusi de investigatie, publicand imagini de pe teren.