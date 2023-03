Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de piloți ucraineni se afla in SUA pentru evaluari efectuate de Garda Naționala Aeriana din Arizona, anunța CNN. Militarii urmeaza sa se antreneze in simulator in perioada urmatoare. In plus, autoritațile americane au aprobat sosirea altor 10 piloți ucraineni pentru evaluare in aceasta luna.…

- Un cal a fost scos in viața de sub ruinele unei cladiri care s-a prabușit in timpul cutremurului din Turcia. Animalul a supraviețuit sub moloz timp de 21 de zile, potrivit Sky News. Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei cladiri și au sapat pana la locul in care se afla calul. Pentru a […] The…

- Jurnalista Maria Ponomarenko a fost condamnata la șase ani de inchisoare in Rusia pentru „distribuirea de informații false despre armata rusa”, dupa ce a postat pe rețelele de socializare despre atacul asupra teatrului de teatru din Mariupol. De asemenea, ea a fost interzisa sa mai practice jurnalismul…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. „Este zgomot in Enerhodar. Cauza exploziei care a rasunat in aceasta dimineata in oras a fost explozia…

- Un cetatean german a fost arestat pe aeroportul din Munchen sub suspiciunea de tradare, pentru ca ar fi complotat cu un angajat al serviciilor de informatii germane (BND) pentru a transmite informatii Moscovei, a anuntat joi biroul procurorului general, informeaza Reuters. Barbatul, identificat doar…

- „O drona ucraineana le duce o cana cu zahar soldaților in tranșee”, scrie portalul Nexta pe Twitter, alaturi de un un video in care se vede cum drona „lanseaza” un recipient alb cu capac verde, in care se afla zahar pentru cafea, exact deasupra unui tranșeu in care se adapostesc soldații ucraineni.…

- Un atac asupra orasului ucrainean Makiivka, situat in estul Ucrainei, in regiunea Donetk ocupata de fortele Moscovei, ar fi facut mai multe victime, dupa ce a fost lovita o scoala care functiona pe post de cazarma pentru militarii rusi, relateaza The Guardian. Administratia instalata de Moscova in regiunea…

- Kremlinul a transmis ca nu va iesi nimic bun din vizita de miercuri a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington miercuri, iar Rusia nu vede nicio sansa de a purta discutii de pace cu Kievul, informeaza „The Guardian”. Intr-o convorbire cu jurnalistii, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…