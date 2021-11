Un soldat polonez a murit la frontiera dintre Polonia şi Belarus / El s-a împușcat accidental Un soldat, membru al contingentului desfașurat de Polonia la granița cu Belarus pentru a reține migranții care doresc sa ajunga în Europa, a murit în urma unui &"accident nefericit&", a anunțat sâmbata armata poloneza, relateaza Reuters și AFP.

Un soldat polonez în post la frontiera cu Belarus a murit împuscându-se accidental cu o arma de productie poloneza, a spus sâmbata purtatorul de cuvânt al serviciilor de securitate din Polonia, citat de Reuters.

"Potrivit datelor preliminare, a fost un foc de arma cu un pistol din dotare



