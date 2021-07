Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Literaturii Romane gazduiește miercuri, 14 iulie, un eveniment muzical dedicat Zilei Naționale a Franței, „Sub cerul Parisului in Micul Paris”. Spectacolul va incepe la ora 19.00 și va avea loc la sediul din Str. Nicolae Crețulescu nr. 8. Solista: Diana Tudor. Pian: Tudor Scripcariu.…

- Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza marti a XVII-a editie a Zilei Nationale a Contabilului Roman. Anul acesta se implineste un secol de la momentul la care a fost infiintat, prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, organismul profesional CECCAR,…

- Un tinar din Capitala si-a cerut iubita in casatorie ca in basme. Acesta a aparut calare pe un cal alb și i-a oferit un inel pe care l-a confectionat chiar el. Nicolae a cunoscut-o pe Silvia acum un an. Tinarul spune ca dragostea a fost reciproca, asa ca nu a stat mult pe ginduri si a inceput sa se…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii organizeaza duminica, 27 iunie, festivitatea consacrata Zilei Nationale a Portului Popular, ediția 2021. In cadrul evenimentului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala va expune costume tradiționale moldovenești din zonele etnografice Nord, Centru,…

- Peter Schmeichel le-a povestit englezilor ce a discutat cu fiul sau, Kasper, portarul Danemarcei dupa ce Chirsitian Eriksen s-a prabușit pe teren. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut (minutul 43). Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a cazut la pamant, in timp ce…

- Presedintele Emmanuel Macron a dorit sa relativizeze marti palma primita de la un barbat in timpul unei vizite realizate la Tain-l'Hermitage (sud-estul Frantei), apreciind ca este vorba de "fapte izolate", comise de "indivizi ultraviolenti" care nu trebuie, in opinia sa,"sa acapareze dezbaterea…

- La 28 mai, in scuarul din incinta Ambasadei Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova, s-a desfașurat un eveniment oficial cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Azerbaidjan. In cadrul evenimentului, au fost depuse flori la bustul lui Heydar Aliyev ce a fost instalat astazi in scuarul Ambasadei, inaugurarea…

- Mai mult de 2.000 de lucratori straini care au fost "in prima linie" in Franta in timpul epidemiei de coronavirus si "au demonstrat atasamentul lor fata de Natiune" au primit cetatenia franceza, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al Frantei. "Pana acum, 2.009 persoane au obtinut cetatenia franceza,…