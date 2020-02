Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul ministrului Sanatatii din Iran a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii a confirmat intr-un interviu ca Iraj Harirchi este infectat cu noul coronavirus si se afla in carantina, a scris news.ro.In Iran au fost raportate 16 decese din…

- ​Donald Trump a anunțat ca va semna personal un acord de pace cu talibanii din Afganistan, daca armistițiul provizoriu intrat în vigoare pe 22 februarie va fi respectat. Ce a însemnat însa acest razboi din Afganistan în care și-au pierdut viața mii de soldați, inclusiv români?Info…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat 87 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, anunța CNBC. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 229 de noi imbolnaviri. Acum, numarul total al persoanelor infectate in Coreea de Sud este 433, cel mai ridicat din afara Chinei continentale.Daegu,…

- Maratonul de la Phenian, care atrage in fiecare an numerosi turisti in Coreea de Nord, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat vineri agenti turistici chinezi, citati de AFP. Agentia Koryo Tours, partener oficial al maratonului, a scris pe site-ul sau ca a "primit confirmarea oficiala…

- Coreea de Nord a anuntat joi ca a abandonat angajamentul de suspendare a testelor nucleare si cu rachete balistice, acuzand incapacitatea Statelor Unite de a respecta termenul de sfarsit al anului 2019 pentru negocierile nucleare si sanctiunile americane "brutale si inumane",

- Fortele aeriene ale Statelor Unite au organizat un spectacol impresionat in care si-au aratat muschii, prin lansarea a peste 50 de avioane de lupta de tip Lightning II complet inarmate, intr-un singur val, potrivit Daily Mail.

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

