Un soldat a fost ucis în estul Ucrainei în luptă cu separatiştii pro-ruşi Armata ucraineana a anuntat sâmbata moartea unui soldat în ciocnirile cu separatistii pro-rusi din estul tarii, în contextul tensiunilor din ultimele saptamâni între Ucraina si Rusia.



Militarul este primul cazut dupa ultimul armistitiu, declarat luna trecuta în conflictul în care numarul mortilor a depasit 13.000 începând din 2014, scriu AFP și Agerpres.



În comunicatul difuzat, fortele armate ucrainene îi acuza pe separatisti de declansarea a trei atacuri în ultimele 24 de ore.



Armata si separatistii lupta…

Sursa articol: hotnews.ro

