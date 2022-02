Primaria comunei Ciugud va folosi softul SIRAR, care permite conducerii instituției publice sa urmareasca in timp real indeplinirea obiectivelor stabilite, in vederea implementarii masurilor sau recomandarilor venite in urma activitaților de control intern sau extern. De asemenea, softul urmarește și toate litigiile instituției și transmite notificari cu privire la stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecata.

Parteneriatul dintre Primaria comunei Ciugud și SIRAR este un alt pas important in procesul de digitalizare și de modernizare a comunei.

Softul SIRAR a fost…