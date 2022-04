Un șofer ucrainean a lovit un copil care traversa neregulamentar Un copil de zece ani, care traversa neregulamentar o strada din Dej, judetul Cluj, a fost accidentat, luni dimineata, de un autoturism condus de un cetatean ucrainean, fiind transportat la spital. Politistii fac verificari intrucat exista informatii ca persoane aflate in zona au aruncat cu pietre in masina, spargandu-i parbrizul. Accidentul s-a produs in jurul orei 08.00, pe strada Bistritei din municipiul Dej. Potrivit Politiei Judetene Cluj, un autoturism condus in directia municipiului Bistrita de un sofer in varsta de 44 de ani, de cetatenie ucraineana, a acrosat un copil in varsta de 10 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

