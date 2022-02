Un șofer teribilist a făcut-o lată în Târgu Mureș: 420 de zile fără permis, plus amendă de 11.890 de lei Un șofer de 21 de ani a primit, intr-o singura noapte, 15 amenzi contraventionale in valoare totala de 11.890 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania timp de 420 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

