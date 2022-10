Stiri pe aceeasi tema

- Scene ireale au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa „fenteze” filtrul si a scapat in cele din urma de sub privirile agentilor. In goana lui nebuna, barbatul nu a mai tinut cont ca poate provoca o tragedie. S-a intamplat…

- Un șofer care ar fi fost baut la volan intr-o intersecție din Capitala a fugit in viteza de poliția și jandarmeria care incercau sa-l scoata din mașina, dupa ce a lovit alte autoturisme din fața sa.

- Statul a marit taxele, dar a uitat de proprietarii de bolizi hibrid, care au dat pe mașini chiar și peste 100.000 de euro, dar platesc doar cateva zeci de lei impozit. Aberația fiscala e nejustificata, mai ales ca au parte și de alte facilitați. De exemplu, parcarea pentru aceste mașini e gratuita in…

- Oamenii din zona Antiaeriana, din București, au declanșat, azi noapte, un protest spontan pe trecerea de pietoni unde un tanar de doar 19 ani a fost ucis de un șofer in varsta de 69 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident de circulație devsatator a avut loc in Popești Leordeni, din București. O femeie in varsta de 73 de ani a fost lovita chiar pe trecerea de pietoni de o mașina care era condusa de un politist aflat in timpul liber. Femeia nu a decedat pe loc, ci la spital.

- Incident violent langa Capitala! Un tanar de 19 ani a ajuns la spital dupa a fost impușcat pe strada in noaptea de miercuri spre joi. Totul s-a intamplat miercuri seara, pe o strada din Popești Leordeni, de langp București. Mai mulți tineri s-au luat la cearta pe strada. Agresorii s-au vazut nevazuți…

- Mai multe persoane au ajuns aseara la spital și mai multe mașini au fost avariate in urma unui accident in lanț produs in satul Sofia, Drochia. Impactul s-a produs in jurul orei 01:00, poliția fiind alertata de catre o locuitoare din sat.

- Un carambol a avut loc pe Autostrada Soarelui. Trei masini s-au lovit pe sensul de mers catre Bucuresti. Un sofer care venea de la Bucuresti catre mare a pierdut controlul volanului, a zburat peste parapetul despartitor si apoi s-a rasturnat si s-a rupt in doua. Cand a cazut, acesta a lovit doua masini…